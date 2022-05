Le Cadre économique pour l'Indopacifique voit le jour

Photo : KBS News

Le Cadre économique pour l'Indopacifique (IPEF) a vu le jour aujourd’hui. Le président américain Joe Biden, actuellement en visite au Japon, a annoncé le lancement de cette nouvelle alliance cet après-midi à Tokyo. Washington a ainsi concrétisé sa volonté de créer un réseau économique avec ses alliés au-delà du domaine de la sécurité militaire, pour mettre la pression sur Pékin.En tout, 13 pays y ont adhéré dont les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon et l’Australie. On y retrouve aussi sept pays de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) sur dix comme l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines.Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol a assisté à la cérémonie de fondation par visioconférence. Pour Séoul, l’IPEF ne vise pas à exclure certaines nations, mais à stabiliser les chaînes d’approvisionnement, et il est naturel que la Corée du Sud participe à la création des réglementations commerciales concernant la région indopacifique.Le nouveau cadre économique se focalisera sur quatre enjeux : les commerces extérieurs, les chaînes d’approvisionnement, la sortie du carbone et les infrastructures, ainsi que la lutte contre la fraude fiscale et la corruption.