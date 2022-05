Variole du singe : Séoul dispose de 35 millions de doses de vaccins antivarioliques

Photo : YONHAP News

Alors que la variole du singe se propage en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, les autorités sanitaires sud-coréennes affirment disposer d'une quantité massive de vaccins antivarioliques efficaces contre cette maladie infectieuse.Selon l’annonce faite hier par l’Agence pour le contrôle et de la prévention des maladies (KDCA), les stocks de sérums contre la variole humaine s’élèvent à 35,2 millions pour se préparer aux urgences telles que le terrorisme biologique.L’antidote contre cette maladie est efficace à environ 85 % contre le monkeypox. Selon des médias étrangers dont la BBC, plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Australie cherchent à assurer un approvisionnement suffisant en vaccins antivarioliques.Connue comme étant une maladie rare et endémique dans certaines parties d'Afrique centrale et occidentale, la variole du singe a fait récemment son apparition au-delà du continent.Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 92 infections et 28 cas suspects ont été signalés à ce jour dans 12 pays, dont l'Europe, les Etats-Unis, l'Australie et Israël, comprenant 20 nouveaux cas détectés en Grande-Bretagne.Selon les chiffres de l'OMS cités par la KDCA, le taux de mortalité est de 3 à 6 %. Ce chiffre est très élevé comparé à celui du COVID-19 qui est évalué à 0,13 % au pays du Matin clair.