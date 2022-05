IPEF : Séoul prend part au lancement officiel

Photo : KBS News

Un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique a officiellement été lancé hier à Tokyo, où Joe Biden est actuellement en visite après une première étape à Séoul. Il s’agit du Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF), initié par les Etats-Unis.Les dirigeants des 13 premières nations participantes, dont la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et l’Inde, se sont réunis à cette occasion en visioconférence.Le président sud-coréen a fait état des enjeux du dispositif, affirmant alors que la coopération internationale est nécessaire pour faire face aux défis mondiaux comme la refonte de la configuration de la chaîne d'approvisionnement et le changement climatique, entre autres.Yoon Suk-yeol a alors évoqué le fait que son pays a connu une croissance et un développement rapides sur la base d'une démocratie libérale et d'une économie de marché, avant de promettre de partager cette expérience. Il a ainsi souligné que le nouveau partenariat est fondé sur les valeurs et les normes communes.Le numéro un sud-coréen a également annoncé les secteurs de la coopération de son pays parmi les quatre domaines clés de la nouvelle plateforme. Il s’agit notamment de l’approvisionnement des produits de technologies de pointe comme le semi-conducteur, des infrastructures numériques et des énergies vertes.Le président Yoon a aussi tenu à proposer les principes de l’IPEF, qui selon lui, devra être ouvert, inclusif et transparent, et ce face aux critiques de la Chine. Son homologue américain a lui aussi confirmé que les Etats participants partageaient l’objectif de faire de l’Indopacifique une région libre et ouverte pouvant donner à leurs enfants une opportunité pour une plus grande prospérité.