Séoul relativise le soutien de Joe Biden à l’entrée de Tokyo comme membre permanent du Conseil de sécurité

Photo : YONHAP News

En voyage à Tokyo, le président des Etats-Unis s’est entretenu hier avec le Premier ministre nippon Fumio Kishida. Joe Biden a alors manifesté son soutien à l’entrée du Japon comme membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, selon la télévision publique locale NHK. Et cela a fait réagir la Corée du Sud.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a affirmé que Washington s’y était d’ores et déjà prononcé favorable et que cette fois, le dirigeant américain n’avait que reconfirmer cette position.Un de ses responsables a cependant tenu à préciser que les discussions pour l'élargissement de l’organe sécuritaire durent depuis des années dans le cadre de sa réforme, sans véritable avancée. Et d’ajouter que ce changement doit intervenir de manière à améliorer son caractère démocratique, sa responsabilité, sa représentativité régionale ou encore son efficacité.Le Conseil est actuellement composé de 15 membres : cinq permanents pourvus du droit de veto, à savoir les Etats-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, ainsi que de dix Etats élus pour une durée de deux ans. Or, le Japon, l'Allemagne, le Brésil et l'Inde, surnommés le G4, réclament depuis longtemps la création de nouveaux sièges permanents et non permanents.Quant à la Corée du Sud, il n’est favorable qu’à l'augmentation du nombre des membres non permanents.Le processus d’intégration de l’archipel au club des pays permanents de l’instance s’annonce pourtant difficile, car cela nécessite la révision de la Charte de l’Onu avec l’accord des deux tiers de ses membres. Sans parler de l’opposition de la Chine.