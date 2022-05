La première sonde lunaire sud-coréenne baptisée « Danuri » sera lancée en août

Photo : YONHAP News

Le véhicule spatial sud-coréen KSLV-2, mieux connu sous le nom de « Nuri », sera lancé le 15 juin au centre spatial de Naro à Goheung, une presqu'île située à l’extrême sud de la péninsule coréenne.Puis, la première sonde lunaire sud-coréenne baptisée « Danuri » sera expédiée à son tour au début du mois d’août. « Danuri » rassemble deux mots : « dal » qui veut dire « Lune » et « nuri », « jouir ». Y est reflété le vœu des habitants du pays du Matin clair qu’elle jouisse de la Lune sans regret.La dernière phase de l’assemblage est actuellement en cours. Avec l’achèvement du test d’emboîtement total, l’étape la plus critique est franchie. Une fois ce processus terminé, la sonde sera ensuite transportée vers la base de lancement Cap Canaveral en Floride, aux Etats-Unis, avant d’être tirée le 3 août, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Après avoir quitté la Terre, elle s'approchera du soleil et entrera en orbite autour de la Lune vers décembre.Sa mission est d’identifier le point d'alunissage pour un module lunaire sud-coréen qui sera lancé en 2030. Elle vérifiera également s'il y a de la glace sur la Lune, en coopération avec la NASA, l’agence spatiale américaine.Le premier défi est de s’assurer que la première sonde lunaire sud-coréenne entre dans l'orbite souhaitée. Si les six charges utiles accomplissent leur mission sans problème, l’objectif fixé par les autorités spatiales sud-coréennes sera enfin atteint.Une station au sol, qui servira de guide pour l'orbiteur lunaire, a également été installée en Corée du Sud. Elle va suivre en temps réel « Danuri » se déplaçant jusqu'à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à travers sa grande antenne de 35 mètres de diamètre. En effet, il est nécessaire de surveiller en permanence l'état de l'orbiteur lunaire et d'envoyer les commandes nécessaires.Le lancement de la deuxième fusée spatiale et de la première sonde lunaire ouvrira ainsi un nouveau chapitre de l’histoire du développement interplanétaire du pays du Matin clair.