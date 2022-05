Séoul présent à la nouvelle réunion du Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine

Photo : KBS News

Le vice-ministre sud-coréen de la Défense a pris part à la deuxième réunion du « Groupe de contact pour la défense de l’Ukraine », qui a eu lieu hier en visioconférence. C’est le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin qui l’a organisée pour discuter de l'assistance militaire à apporter à Kyiv à ce stade du conflit.A cette occasion, Shin Beom-chul a condamné l’invasion russe de l’Ukraine, en la qualifiant d’acte de violation de la Charte des Nations unies. Et de faire valoir les livraisons d’aide humanitaire et de matériel militaire « non létal » du gouvernement de Séoul au pays attaqué. Il s’est aussi engagé à envisager des contributions supplémentaires.Le groupe en question a été créé le mois dernier et se réunit mensuellement. Actuellement, une quarantaine de nations, dont outre le pays du Matin clair, les membres de l’Otan, le Japon et la Nouvelle-Zélande, y participent.