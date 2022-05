Chung Ho-young finit par retirer sa candidature à la tête du ministère de la Santé

Photo : YONHAP News

Chung Ho-young, choisi par le président Yoon Suk-yeol avant son investiture, comme ministre de la Santé et du Bien-être social, a finalement annoncé le retrait de sa candidature au poste.Après sa désignation il y a 43 jours, plusieurs soupçons d’irrégularités envers cet ancien directeur de l’hôpital de l’université nationale de Kyungpook, à Daegu, sont apparus. Il est notamment suspecté d’être intervenu pour que ses deux enfants soient admis à la faculté de médecine de la même université, alors qu’il y avait occupé des postes importants. C’était en 2016 et 2017.Cela dit, l’intéressé a réfuté toutes les allégations et est allé jusqu’à promettre qu’il ne jetterait pas l’éponge. Mais il n’est pas parvenu à retourner la situation en sa faveur et a fini par baisser les bras.Dans un communiqué publié hier soir, Chung a annoncé avoir décidé de lâcher du lest pour la réussite de l’administration de celui qui l’avait désigné, et à la fois pour une politique de coopération avec les partis de l’opposition, notamment le Minjoo, qui avait revendiqué le retrait de sa candidature. Il a alors tenu à redire que tous les soupçons pesant contre lui s’étaient révélés infondés, mais qu’ils ne sont pas conformes aux attentes de ses concitoyens.Chung est le deuxième des 18 ministres proposés par Yoon à s’être retiré. Avant lui, Kim In-chul, choisi au poste de ministre de l’Education et de vice-Premier ministre aux Affaires sociales, avait fait de même au début du mois. Les 16 autres sont entrés en fonction.