COVID-19 : la circulation du virus continue de reculer

Photo : YONHAP News

La chute de l’épidémie de COVID-19 se poursuit. Ces dernières 24 heures, 26 344 nouveaux cas ont été répertoriés. Si le chiffre a plus que doublé sur une journée, il est le plus faible depuis 16 semaines pour un mardi.Le nombre de patients admis en soins intensifs s’est établi à 232, pour rester inférieur au seuil des 300 pour le sixième jour de suite. A noter aussi que 19 décès supplémentaires ont été enregistrés et le taux de létalité reste toujours à 0,13 %.Le bilan quotidien des contaminations continue donc de s’affaiblir depuis neuf semaines. Le niveau de dangerosité est lui aussi retombé dans tout le pays la semaine dernière. Un bémol cependant, 18 cas supplémentaires de sous-variants d’Omicron, répandus aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, ont été détectés.Dans ce contexte, les autorités sanitaires redoublent de vigilance pour éviter la variole du singe, qui touche désormais 18 pays. Elles appellent les habitants ayant voyagé dans un Etat où le virus s’étend à contacter le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), s’ils présentent des symptômes de l’épidémie comme la fièvre ou l’éruption cutanée dans un délai de trois semaines après leur retour.