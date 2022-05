Photo : YONHAP News

Ce mardi a été rayonnant du matin au soir et sur toute la péninsule. Les températures étaient également au rendez-vous laissant croire à une véritable journée d’été.Le mercure a grimpé encore plus haut aujourd’hui. Dès la matinée, il affichait une moyenne nationale de 17°C avec un pic à 21°C à Gangneung. Dans l’après-midi, il est monté en flèche atteignant des valeurs très élevées pour mai.Séoul a enregistré 30°C, Andong, Gangneung et Daejeon 32°C et Daegu 34°C. Busan et l’île méridionale de Jeju ont été un peu en dessous de ces températures avec respectivement 26°C et 25°C.