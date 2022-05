Variole du singe : Séoul renforce le contrôle destiné à bloquer l’entrée du virus

Photo : YONHAP News

Face à la propagation de la variole du singe dans le monde entier, le gouvernement sud-coréen a annoncé le renforcement du contrôle visant à empêcher l’entrée du virus dans le pays et l’élargissement du système de dépistage à travers le territoire.Le 2e vice-ministre de la Santé et du Bien-être en a fait part, ce matin, en rappelant que la Corée du Sud est déjà dotée d’un programme de détection depuis 2016.Concernant les élections locales prévues mercredi prochain, Lee Ki-il a fait savoir qu’une hotline entre le ministère de la Santé et du Bien-être, celui de l’Intérieur et l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) sera en service entre vendredi et mercredi.Pour rappel, les électeurs atteints du COVID-19 ou ceux confinés peuvent exercer leur droit civique entre 18h30 et 20h ce samedi, lors du vote anticipé, et entre 18h30 et 19h30, mercredi, le jour même du scrutin.