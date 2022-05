Kim Seung-kyum choisi à la tête du JCS

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé ce matin la nomination des nouveaux généraux d’armée quatre étoiles. C’est Kim Seung-kyum, le chef adjoint du commandement des forces combinées (CFC) Corée-USA, qui a été désigné à la tête de l'état-major interarmées (JCS). Selon le ministère, Kim est un expert en opérations conjointes, et est doté d’excellentes compétences pour diriger des manœuvres militaires et gérer des situations de crise.Au poste de chef d'état-major de l'armée de Terre, Park Jeong-hwan, vice-chef du JCS a été choisi. L’état-major de la Marine sera dirigé par Lee Jong-ho, directeur de la division de soutien militaire du JCS. Et à la tête de l’armée de l’Air on retrouve Jung Sang-hwa, qui dirige actuellement la division de la planification stratégique du JCS.Ahn Byung-seok, vice-chef d'état-major de l'armée de Terre, a pour sa part été retenu pour le poste de commandant adjoint du CFC, tandis que Jeon Dong-jin, le leader de la division des opérations du JCS, prendra les rênes du commandement des opérations au sol. Enfin, Shin Hee-hyun, le chef du 3e corps de l'armée, a été affecté à la tête du 2e commandement des opérations.Ainsi, parmi les sept généraux nommés par l’ancienne administration de Moon Jae-in, six ont été remplacés.