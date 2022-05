Photo : KBS News

La Corée du Sud figure à la 32e position dans une enquête sur la qualité de l’environnement des enfants. C’est le résultat des études menées par le Centre de recherche Innocenti, placé sous l’égide de l’Unicef, auprès de 39 pays issus de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Union Européenne (UE).D’après ce document publié hier, l’Espagne est arrivée en tête suivie par l’Irlande et le Portugal. Le Japon se hisse au 13e rang et les Etats-Unis au 37e.Dans ce rapport, l’Unicef a appelé les gouvernements à améliorer l’environnement et le bien-être des enfants en réduisant les déchets et la pollution de l’atmosphère et de l’eau, en assurant la qualité des habitats ainsi qu’en prenant en compte davantage la cause des plus jeunes en amont de l’élaboration de différentes politiques.