Euthanasie : plus de 7 sud-Coréens sur dix sont « pour »

Photo : KBS News

Sept sud-Coréens sur dix soutiendraient la législation de l’euthanasie. Et la plupart d’entre eux souhaiteraient avoir le droit de mourir dans la dignité. Selon une étude qu’une équipe de recherche de l’hôpital de l’université nationale de Séoul a menée auprès de 1 000 personnes, 76 % ont en effet été favorable pour l’euthanasie ou le suicide assisté en présence d’un médecin. Il s’agit d’un bon de près de 40 % comparé à un sondage similaire effectué en 2016.En détails : trois quart des sondés ont invoqué comme principale raison que garder en vie un patient condamné n’a pas de sens. Viennent ensuite, le droit de mourir dans la dignité et le soulagement des souffrances. Pourtant, cette possibilité est loin d’être officiellement appliquée au pays du Matin clair.Par ailleurs, les lits manquent dans les hospices, qui aident les patients dans un état critique à mourir dans la dignité à leur domicile ou dans des établissements spécialisés. Ainsi seulement 23 % des personnes décédées à cause de cancer ont pu recourir à cette assistance.Alors que seulement 2 % de la population ont manifesté leur souhait de ne pas recevoir de traitements destinés à simplement prolonger la vie, il est ainsi nécessaire de soutenir le droit à rendre le dernier souffle dignement avec l’arrêt de ces soins et l’augmentation du nombre d’hospices.Une telle évolution des mentalités montre qu’il est urgent de lancer le débat sur ce sujet épineux et controversé.