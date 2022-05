Samsung Electronics et Hyundai Motor annoncent un investissement massif

Photo : YONHAP News

Les deux plus grands groupes sud-coréens ont annoncé hier un plan d’investissement de grande envergure. Tout d’abord, Samsung Electronics a déclaré verser 450 000 milliards de wons, l’équivalent de 332 milliards d’euros, ces cinq prochaines années, dans les industries des puces, de la biotechnologie et des TIC.Le géant sud-coréen de l’électronique occupe la tête du marché des puces mémoires, mais les Etats-Unis et le Japon le poursuivent férocement, et son rival taïwanais TSMC l’a devancé dans celui des semi-conducteurs sans mémoire. Il ambitionne ainsi de maintenir sa domination dans le secteur, et d’augmenter la part de marché dans la conception et la production des puces logiques de l’électronique. La firme dirigée par Lee Jae-yong compte également embaucher 80 000 nouveaux employés dans les domaines clés du futur.Quant au constructeur automobile Hyundai Motor, il prévoit d’investir 63 000 milliards de wons ou 46 milliards d’euros d’ici 2025 dans l’électrification, les projets écologiques, les robotiques et la mobilité aérienne avancée. Son patron Chung Eui-sun a affiché l’intention de renforcer l’écosystème d’industrie automobile qui est en transition vers la mobilité de l’avenir.Le groupe Hanhwa consacrera pour sa part une enveloppe plus légère de 37 600 milliards de wons, soit 27,8 milliards d’euros, dans le domaine des énergies et de la neutralité carbone. Il recrutera aussi plus de 20 000 nouveaux travailleurs au pays du Matin clair.Lotte n’a pas fait exception en s’engageant à verser aussi 37 000 milliards de wons pendant les cinq ans à venir pour développer les industries de la santé, de la mobilité, de la distribution et du tourisme, entre autres.Alors que le nouveau gouvernement de Yoon Suk-yeol souligne la croissance économique tirée par les secteurs privés, ces plans d’investissements ambitieux démontrent la volonté des principaux chaebols pour être un nouveau moteur du développement et assumer leur responsabilité sociale.