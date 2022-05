L’Alliance mondiale des associations industrielles de l'hydrogène voit le jour

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis, la Chine et 15 autres pays ont lancé, aujourd’hui à Séoul, une alliance, destinée à stimuler la coopération dans le développement de l'industrie de l'hydrogène.D’après le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et des Energies, les 18 nations membres de l'Alliance mondiale des associations industrielles de l'hydrogène (GHIAA) ont partagé, à cette occasion, l'état actuel de leur industrie de l'hydrogène et les politiques connexes.La GHIAA, qui a vu le jour à l’initiative de la Corée du Sud, mettra en place un réseau et un centre de données dans le domaine de cet élément afin d’encourager la collaboration en termes de déréglementation, de politique et de développement technologique.Le pays du Matin clair a été désignée comme premier président de son secrétariat. Son bureau a ainsi été installé à Séoul.