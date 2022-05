COVID-19 : le nombre de nouveaux cas en dessous des 30 000

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 poursuit sa tendance à la baisse en Corée du Sud avec moins de 30 000 nouveaux patients. Quant à la propagation exceptionnellement rapide de la variole du singe en Europe et aux Etats-Unis, le pays du Matin clair redouble de vigilance.Ces dernières 24 heures, 23 956 individus ont en effet été contrôlés positifs au coronavirus. C’est la première fois depuis le 2 février que ce chiffre passe en dessous des 30 000 pour un mercredi. Le nombre de cas graves reste aussi sous le seuil des 300 pour la 7e journée consécutive. Après avoir libéré un peu plus de 20 000 lits destinés à la pandémie, l’exécutif envisage de poursuivre l’opération en ce sens.Parallèlement, le gouvernement gère l’éventuelle entrée sur son sol de l’orthopoxvirose simienne. D’après le 2e vice-ministre de la Santé et du Bien-être, les autorités sanitaires compétentes ont déjà mis en place le système de détection de cette variole et elles envisagent de l’élargir à l’échelle nationale.Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), un total de 131 individus positifs et plus de 100 cas suspects ont été recensés dans 19 pays. Dans ce contexte, l’exécutif a demandé aux citoyens de signaler auprès de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) tous symptômes douteux, tels que la fièvre, la migraine ou l’éruption cutanée apparus moins de trois semaines après leur retour de l’étranger.Par ailleurs, à l’approche des élections locales prévues mercredi prochain, des mesures de prévention ont également été prises. Concernant les électeurs atteints du coronavirus ou ceux confinés, ils peuvent exercer leur droit civique entre 18h30 et 20h ce samedi, lors du dernier jour du vote anticipé, et entre 18h30 et 19h30, mercredi, le jour même du scrutin.