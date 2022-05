Polémique autour du nouvel organe chargé de la vérification des hauts officiels

Photo : YONHAP News

Un nouvel organe chargé d’examiner la qualification des candidats de la haute fonction publique va être installé sous la tutelle du garde des Sceaux.Le président de la République Yoon Suk-yeol s’est engagé, avant son élection, à abolir le bureau du secrétaire aux affaires civiles de la Maison bleue, et à confier cette tâche au ministère de la Justice et à la police. Il a évoqué l’exemple des Etats-Unis où le FBI occupe cette fonction. Mais cette volonté a été fustigée par les camps de l’opposition qui craignent que le Parquet exploite les données recueillies concernant les candidats pour les bases de ses investigations.Le Minjoo, la première force de l’opposition, a critiqué l’administration Yoon qui, selon lui, souhaite renforcer excessivement le rôle du ministère public, et que le garde des Sceaux aurait de facto un pouvoir supérieur à celui du Premier ministre. Le Parti de la justice, une petite formation progressiste, a également indiqué que donner ce pouvoir au ministère de la Justice était illogique.