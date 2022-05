Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup et son homologue américain Lloyd Austin ont discuté par téléphone du tir de missiles nord-coréens.A cette occasion, les deux hommes se sont engagés à renforcer la posture de défense combinée entre les deux alliés ainsi que la dissuasion élargie des Etats-Unis. Ils sont également convenus de répondre avec fermeté et efficacité à toute provocation de Pyongyang.Lee, quant à lui, a souligné l’importance du déploiement des actifs stratégiques américains et de l’avancement de l’organisation du Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG).