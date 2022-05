Séoul estime que le 7e essai nucléaire de Pyongyang est imminent

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est en train d’expérimenter un dispositif de détonateur nucléaire en vue de son 7e essai nucléaire et ce sur un site autre que Punggye-ri. C’est ce qu’a déclaré cet après-midi le conseiller adjoint à la sécurité nationale Kim Tae-hyo au cours d’un briefing à Yongsan.D’après lui, le prochain test serait imminent, même s’il n’aura pas lieu dans un ou deux jours. Concernant l’intention de Pyongyang d’avoir lancé trois missiles balistiques tôt ce matin, il a déclaré que le régime de Kim Jong-un aurait tenté de tester la capacité de défense de la nouvelle administration au Sud.Cette nouvelle provocation militaire serait, selon Kim Tae-hyo , un message stratégique adressé en même temps à Séoul et à Washington au moment où le numéro un des Etats-Unis était sur le point de rentrer dans son pays, après une tournée en Corée du Sud et au Japon.