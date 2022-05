Photo : YONHAP News

Le temps était encore au beau fixe aujourd’hui avec un grand soleil et des températures élevées. Le thermomètre culminait légèrement moins haut qu’hier, à savoir 27°C à Séoul, 30°C à Gangneung, 31°C à Daejeon ou encore 33°C à Daegu. Pour la deuxième journée d’affilée, la ville de Busan et l’île méridionale de Jeju étaient moins chaudes que le reste du pays.Les conditions météorologiques vont cependant se dégrader dans la soirée au nord du territoire. Des nuages vont apparaître et des averses sont attendues.Le centre, quant à lui, sera seulement recouvert d’un voile blanc. Au sud, le soleil brillera toujours de mille feux.