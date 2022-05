Corée du Nord : Washington cherche toujours à séparer le dossier nucléaire de l’aide humanitaire

Photo : KBS News

Les Etats-Unis dénoncent les tirs d’essai de trois missiles effectués hier par la Corée du Nord, tout en gardant le cap sur une aide humanitaire à ses habitants.Le département d’Etat a évoqué hier le fait que le pays communiste a testé, rien que cette année, 23 engins balistiques en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et d’ajouter que son patron Antony Blinken s’est entretenu par téléphone avec ses homologues sud-coréen et japonais et que les trois hommes ont condamné unanimement ces lancements.Le ministère américain a pourtant tenu à indiquer que Washington cherche toujours à dissocier le volet humanitaire du dossier nucléaire et qu’il est donc prêt à accorder une assistance au royaume ermite à l’épreuve du COVID-19.Son sous-secrétaire d’Etat adjoint pour la Corée et le Japon a confirmé cette position. Mark Lambert a en effet assuré que l’administration Biden poursuivrait un tel soutien en dépit du dernier acte de Pyongyang susceptible d’exacerber les tensions.Interrogé sur l’intention du régime de Kim Jong-un de programmer ses nouvelles démonstrations de force pour le retour du président américain après sa tournée en Corée du Sud et au Japon, Lambert a éludé la question. De fait, il a répondu « avoir appris qu’il n’était pas sage d’anticiper les actions de la Corée du Nord ou d’analyser profondément son intention ».Le diplomate a par ailleurs précisé que lors de sa visite à Séoul et à Tokyo, Joe Biden et les dirigeants des deux pays avaient largement échangé sur l’engagement des USA de fournir une dissuasion nucléaire élargie à leurs principaux alliés d’Asie.Dans ce contexte, le Conseil de sécurité des Nations unies va se prononcer dans les prochains jours sur un projet de résolution alourdissant encore les sanctions contre le régime communiste.Le texte a été préparé par les Etats-Unis après le tir d’un ICBM par la Corée du Nord, en mars. Il prévoit notamment de réduire la quantité de pétrole brut et raffiné que celle-ci serait autorisée à importer chaque année.