Assemblée mondiale de la santé : Séoul est prêt à soutenir Pyongyang dans la lutte contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a annoncé son intention d'apporter des aides médicales à son voisin du Nord lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé. La délégation du pays du Matin clair, composée des ministères de la Santé et des Affaires étrangères, et de l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) participe à cet événement qui se tient à Genève jusqu’à samedi, avec pour thème « La santé pour la paix, la paix pour la santé ». C'est ce qu'a fait savoir hier le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être.Lors de son discours liminaire adressé le 21 mai, le chef de la délégation sud-coréenne, a déploré les pertes humaines, les droits de l'Homme bafoués et la destruction du système médical, causés par l'invasion russe de l'Ukraine, avant d'appeler à coopérer ensemble pour mettre un terme à cette guerre.Yoon Chan-sik a profité de l'occasion pour proposer encore une fois à Pyongyang un apport de matériels médicaux tels que des vaccins et des traitements, et d'exhorter ce dernier à une réponse positive. De son côté, le régime de Kim Jong-un a fait état de la situation épidémique dans son pays mais sans aucune remarque sur la proposition d'aide de Séoul ou de la communauté internationale.Par ailleurs, la délégation sud-coréenne a transmis ses félicitations au directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, réélu pour cinq ans. Elle s'entretiendra avec les délégués des autres nations, dont Mitchell Wolfe, l'officiel médical en chef du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, afin d'élargir la coopération avec d'autres pays.Pour rappel, l'Assemblée mondiale de la santé est un organe décisionnel suprême de l'OMS qui a lieu tous les ans en mai.