Corée du Nord : Pékin ne condamne pas le nouveau tir d’ICBM et appelle au dialogue

Photo : YONHAP News

Le nouveau tir de missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen, le deuxième de l’année après celui de mars, a fait aussi réagir la Chine. Mais celle-ci s’est contentée d’appeler de nouveau au dialogue et à une solution politique, sans dénoncer cette nouvelle provocation.Le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a en effet affirmé souhaiter que « toutes les parties concernées renouent, le plus tôt possible, leurs négociations et qu’elles trouvent une manière de résoudre leurs préoccupations respectives de façon équilibrée ». Selon Wang Wenbin, « défendre la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et lancer le processus conduisant à une solution politique de la question des deux Corées correspondent aux intérêts communs de la communauté internationale ».Pékin a alors manifesté de nouveau son opposition à des sanctions supplémentaires du Conseil de sécurité des Nations unies à son allié nord-coréen. Le porte-parole a en effet martelé que « cet organe devait jouer un rôle actif et constructif et que les mesures punitives étaient des moyens, et non une fin ».Après le récent sommet sud-coréano-américain, l’empire du Milieu a déjà exhorté à la prudence en considération d’une inquiétude « raisonnable » de Pyongyang à l’égard de sa sécurité. Lors de leur entrevue, samedi à Séoul, Yoon Suk-yeol et Joe Biden sont convenus d’élargir les exercices militaires effectués conjointement par leurs pays et de continuer de déployer dans ou autour de la péninsule l’arsenal stratégique américain.