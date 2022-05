Fusée spatiale « Nuri » : 2e lancement prévu le 15 juin

Photo : YONHAP News

Le véhicule spatial sud-coréen KSLV-2, mieux connu sous le nom de « Nuri », sera expédié le 15 juin au centre spatial de Naro à Goheung, une presqu'île située dans le sud du territoire.C'est ce qui a été fixé hier lors d'une réunion du comité de gestion du lancement organisée par le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, après avoir vérifié l'état de préparation, la météo et l'environnement interplanétaire, entre autres. Le ministère a également fait savoir que la période du 16 au 23 juin était désignée comme une fenêtre de projection possible en cas de changement de dernière minute imposé par les conditions météorologiques ou d'autres facteurs impérieux.Selon le ministère, les mesures d'amélioration technologique et l'assemblage des deux premiers étages de la fusée ont été achevés, et les préparatifs sont en cours pour embarquer les dispositifs de poudre nécessaires à la propulsion de ces deux étages tout comme le satellite de vérification des performances qui sera installé au 3e étage.En plus, le ministère a assuré qu'un exercice intégré du contrôle de la sécurité du lancement a été effectué le 19 mai, en mobilisant onze institutions dont l'armée et la police. L'entraînement a eu lieu pour répondre à des situations imprévisibles tel qu'un attentat, une pénétration de drones non autorisés ou de navires non identifiés.Pour rappel, le premier essai, qualifié de demi-succès, a été réalisé le 21 octobre dernier, mais l’appareil n’a pas réussi à mettre en orbite le satellite factice, avant de plonger dans la mer.