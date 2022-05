Les voyageurs vietnamiens, philippins et indonésiens dispensés de visa à l'aéroport de Yangyang

Photo : KBS News

Les groupes de touristes vietnamiens, philippins et indonésiens peuvent entrer sans visa à l'aéroport international de Yangyang, situé dans la province de Gangwon, dans le nord-est de la Corée du Sud, dès le 1er juin et jusqu'à mai 2023.Rendue publique hier par le ministère sud-coréen de la Justice, cette mesure a pour objectif de relancer l'économie de la région. Elle sera également appliquée aux voyageurs en groupe venus de Mongolie à partir du 1er octobre jusqu'à mai de l'année prochaine également.L'autorisation d'entrée sans visa dans cette zone a déjà été mise en place en janvier 2018 à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang, mais suspendue deux ans plus tard en raison de la pandémie de COVID-19.Pour être éligibles au système d'exemption, les touristes doivent être rassemblés en groupe et guidés sur place par les voyagistes reconnus par l'ambassade de Corée du Sud de ces quatre pays bénéficiaires. Par ailleurs, ils doivent être entièrement vaccinés contre le coronavirus et la durée de leur séjour est limitée à quinze jours.Le ministère a d'ailleurs souligné que cette autorisation pourrait être renouvelée tous les ans en fonction des résultats, et que des restrictions seraient imposées aux visiteurs en cas de non-respect des conditions préalables à cet avantage.