Sondage législatives partielles : un match serré pour Lee Jae-myung et une large avance pour Ahn Cheol-soo

Photo : YONHAP News

A à peine six jours des élections locales et des législatives partielles, les candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille pour l’ultime semaine de campagne.Dans ce contexte, les sud-Coréens ont le regard tourné vers deux des sept circonscriptions où les sièges de députés sont en jeu. Il s’agit de Bundang dans la province de Gyeonggi et de Gyeyang à Incheon, où se portent candidats respectivement Ahn Cheol-soo et Lee Jae-myung, qui avaient tous deux brigué en mars la présidence de la République, bien que le premier ait jeté l’éponge peu avant le scrutin.Les sondages s’enchaînent donc pour ces deux poids lourds. Le dernier en date, celui réalisé pour la KBS, donne au coude-à-coude Lee, candidat du Minjoo, la première force de l’opposition, et Yoon Hyung-sun, son rival du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, à Gyeyang. Un résultat inattendu. Concrètement, le premier est crédité de 42,5 % des intentions de vote, contre 42,7 % pour le second. Pourtant, 44,8 % des électeurs interrogés ont répondu que l’ex-prétendant au trône présidentiel l’emporterait. 38,2 % ont cité Yoon. Un écart qui est inférieur à la marge d’erreur.En revanche à Bundang, Ahn investi par le PPP récolte 56,1 % des intentions de vote dans ce même baromètre. Soit presque le double de son adversaire du Minjoo Kim Byoung-gwan (28,2 %). Ils sont 63,6 % à avoir anticipé la victoire du premier, contre seulement 18,2 % pour le second.L’enquête a été réalisée les 23 et 24 mai par l’institut Hankook Research. Plus de détails sont disponibles sur le site web de la KBS.