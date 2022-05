TOPIK : l'accès au site d'inscription perturbé par un grand afflux de candidats

Photo : YONHAP News

Le site Internet du TOPIK, l’examen d’aptitude en langue coréenne, a été ébranlé à cause d'un déferlement d'internautes qui se portent candidats. Son organisateur a fait savoir que le site d'inscription au prochain test, prévu le 10 juillet, a été perturbé hier après-midi.Lorsqu’on se connectait sur la page d'accueil, un message informant d'un trop grand nombre de connexions simultanées et un numéro d'attente s’affichait. Et ce phénomène se répétait même si l'on essaie de se connecter une fois son tour venu.Face à cette situation, l’Institut de l’éducation internationale de Corée a assuré que le problème serait résolu très prochainement pour permettre un enregistrement sans inconvénient.Ouvert à tout étranger et expatrié coréen dont la langue maternelle n’est pas le coréen, le TOPIK peut servir à l'entrée aux universités sud-coréennes, à la recherche d'emploi ou à l'obtention de visa.Avec l’intérêt grandissant pour la hallyu, la vague culturelle coréenne, le nombre de candidats à ce test ne cesse d’augmenter. En 2021, il a rassemblé 330 000 inscrits venus de 75 pays.