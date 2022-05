PTPGP : Séoul continuera à interdire les produits de la mer de Fukushima même après son adhésion

Photo : YONHAP News

Séoul cherche à postuler au Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), un accord de libre-échange multilatéral regroupant actuellement 11 nations de la région Asie-Pacifique.Les négociations pour son adhésion prendront au moins un an. Mais les sud-Coréens commencent déjà à s’inquiéter de la possibilité pour leur pays de reprendre l’importation des produits de la mer des régions situées autour de Fukushima au Japon, interdite après l'accident nucléaire de mars 2011. Leur ministre des Affaires maritimes et de la Pêche s’est cependant voulu rassurant.Lors d’un échange hier avec des journalistes, Cho Seung-hwan a affirmé que même après avoir rejoint le traité, le gouvernement ne lèverait pas l’interdiction et accorderait la priorité à la sécurité alimentaire et à la santé du peuple.Interrogé sur la potentielle privatisation de HMM, le ministre a répondu ne pas entendre transférer immédiatement au secteur privé ce premier transporteur maritime de conteneurs de Corée du Sud. Il a alors invoqué plusieurs facteurs comme la structure financière, l’épidémie de COVID-19 ou encore les problèmes logistiques entre les Etats-Unis et la Chine.