La BOK relève son taux directeur pour le 2e mois consécutif

Photo : KBS News

En mai aussi comme le mois précédent, la Banque de Corée (BOK) a augmenté son principal taux directeur d'un quart de point, désormais à 1,75 %. C’est la première fois depuis 2007 que l’institution a relevé son taux interbancaire pour le deuxième mois d’affilée.Son comité de politique monétaire a pris cette décision aujourd’hui à l’unanimité de ses membres, face à la flambée des prix à la consommation qui ont atteint le mois dernier leur plus haut niveau depuis 13 ans et six mois.La banque centrale a alors revu à la hausse sa prévision d’inflation pour cette année, à 4,5 %, contre 3,1 %, estimés en février. Cela n’était jamais arrivé depuis 13 ans et 10 mois. L’explication est simple : l’inquiétude grandit quant à la poursuite sur une très longue période de la tendance haussière des prix, sous l’effet de l’envolée des cours des matières premières et de la levée des mesures de distanciation sociale.La BOK a par ailleurs abaissé ses perspectives de croissance économique à 2,7 % pour 2022 et à 2,4 % pour l’année prochaine, soit respectivement 0,3 et 0,1 point de moins que son pronostic de février.