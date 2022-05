COVID-19 : moins de 20 000 nouveaux cas positifs

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a répertorié 18 816 nouveaux cas de COVID-19. C’est la première fois depuis début février que le chiffre est inférieur à 20 000 en milieu de semaine.A noter aussi que le nombre de patients admis en soins intensifs totalise à ce jour 243 individus, soit une hausse de six en un jour et que 34 décès supplémentaires ont été enregistrés, 11 morts de plus qu’hier.En résumé, si le nombre de contaminations supplémentaires ne cesse de reculer, la baisse ralentit.Par ailleurs, il a été décidé de reconnaître la relation de cause à effet entre l’administration d’un vaccin à ARNm contre le COVID-19 comme les sérums de Pfizer et de Moderna, et la péricardite aiguë survenue dans un délai de 42 jours après son injection. Le produit du laboratoire AstraZeneca n’est, quant à lui, pas concerné.Précédemment, le comité chargé de la sécurité du vaccin contre le coronavirus a annoncé que le risque de péricardite aiguë après la deuxième dose de vaccin est 6,5 et 1,77 fois plus fréquent respectivement pour Pfizer et Moderna. Au total, 192 cas de cette inflammation ont été signalés en Corée du Sud.