Le gouvernement table sur une inflation supérieure à 5 % en mai

Photo : KBS News

Le nouveau gouvernement a tenu aujourd’hui sa deuxième réunion de vice-ministres dédiée aux prix. L’enjeu est donc de plancher sur les mesures visant à juguler l’inflation.A cette occasion, le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances a affiché son pessimisme. Bang Ki-sun a précisé qu’en mai, le taux d’augmentation des prix à la consommation pourrait dépasser les 5 %, contre 4,8 le mois dernier. Si tel est le cas, il s’agira de son plus haut niveau depuis 14 ans.Selon ses explications, l’inquiétude monte quant à l’offre et à la demande de céréales devenant un problème de sécurité alimentaire pour les pays en développement. Et la Corée du Sud ne fait pas exception.Face à une telle situation, l’exécutif a commencé à préparer des mesures destinées à stabiliser le quotidien du peuple pour les annoncer la semaine prochaine. La priorité sera donnée à la lutte contre la hausse des coûts des produits alimentaires et des frais liés au logement et à l’éducation. Sans oublier la gestion de l’approvisionnement en matières premières, et ce afin que les facteurs extérieurs ne renforcent davantage l’inflation.