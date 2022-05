Echange téléphonique entre les numéros deux de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères se sont entretenus aujourd’hui par téléphone sur la réponse à donner aux nouveaux tirs de missiles de la Corée du Nord.Cho Hyun-dong, Wendy Sherman et Takeo Mori se sont alors accordés à dire que ces lancements constituaient une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et à la fois une grave provocation menaçant la paix et la stabilité dans la péninsule comme dans le monde. Ils ont aussi partagé la nécessité pour leurs pays d’y réagir avec fermeté et de manière coordonnée et de travailler pour cela en étroite communication.Dans le même temps, les trois hauts diplomates ont exprimé leur préoccupation à l’égard de la situation épidémique au nord du 38e parallèle. Séoul et Washington ont alors reconfirmé leur intention de livrer au Nord une assistance humanitaire pour l’aider à lutter contre le COVID-19.Par ailleurs, les trois parties ont estimé que le récent voyage de Joe Biden à Séoul et à Tokyo était une occasion de souligner l’importance de leur coopération pour faire face conjointement à la question de la péninsule, mais aussi aux différents défis régionaux comme mondiaux.Les vice-ministres se sont aussi engagés à se retrouver en présentiel à Séoul dans les plus brefs délais.