Photo : YONHAP News

Après une nuit pluvieuse, le soleil a refait son apparition au pays du Matin clair. Quelque peu caché derrière des nuages blancs sur le littoral sud et dans le sud-est, il a finalement pu briller de tout son éclat dans l’après-midi. Les averses étaient toujours d’actualité ce matin dans la ville d’Andong, dans l’est. Le reste du territoire était totalement ensoleillé.Dans l’après-midi, un grand ciel bleu a ravi les sud-Coréens. De plus, les températures étaient agréables, moins chaudes et étouffantes que ces derniers jours. Séoul a enregistré une baisse de 4°C, culminant aujourd’hui à 23°C. L’île méridionale de Jeju a affiché un mercure de 24°C, Daejeon et Busan 26°C et Gangneung et Daegu 28°C, la maximale.