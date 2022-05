L’Onu échoue à adopter une résolution contre Pyongyang suite au veto de Pékin et Moscou

Photo : KBS News

Le Conseil de sécurité des Nations unies (Onu) a mis au vote, jeudi, une résolution imposant une nouvelle série de sanctions contre la Corée du Nord. Mais il n’est pas parvenu à l’adopter.Treize pays membres du Conseil de sécurité ont voté « pour », mais la Chine et la Russie ont posé leur veto pour faire tomber à l’eau l’initiative. Pour rappel, tout projet nécessite neuf voix et aucun veto afin qu’il soit approuvé.Cette résolution a été déposée à l’initiative de Washington dans le but de sanctionner Pyongyang après ses essais répétés de missiles cette année, y compris des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Elle prévoyait notamment d’imposer une nouvelle réduction du plafond des importations de pétrole par le royaume ermite.Pour rappel, c’est la première fois que le Conseil de sécurité a organisé un vote pour une nouvelle résolution onusienne anti-Pyongyang depuis qu’il a adopté à l’unanimité celle 2397 en décembre 2017.La Corée du Sud n’a pas tardé à exprimer son profond regret suite à cet échec. Son ministère des Affaires étrangères a déclaré, ce matin, être affecté par le rejet du projet de résolution malgré le soutien apporté par la plupart des membres du Conseil de sécurité de l’Onu dans un contexte où Pyongyang continue à renouveler ses provocations balistiques et qu’il se montre prêt à relancer ses essais nucléaires.Selon le ministère, c’est la première fois que le principal organe de l’Onu a objecté un projet de résolution sur des sanctions contre la Corée du Nord et cela risque de saper considérablement la confiance en lui de la communauté internationale.Séoul a souligné également que les nations membres du Conseil de sécurité devraient réagir à toute violation des résolutions par le régime de Kim Jong-un et assumer sa responsabilité pour réaliser la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et d’ajouter qu'il mènerait, de son côté, une étroite coopération avec la communauté internationale afin d’amener son voisin à s’engager de nouveau sur la bonne voie.