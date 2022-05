Elections du 1er juin : début aujourd’hui du vote par anticipation

Photo : YONHAP News

Premier rendez-vous électoral du quinquennat de Yoon Suk-yeol. Les élections locales et les législatives partielles se dérouleront le 1er juin. Les sud-Coréens sont aussi appelés, le même jour, à élire les recteurs d’académie.A cinq jours de ces scrutins, ils peuvent s’exprimer par anticipation aujourd’hui et demain dans n’importe quel bureau de vote de tout le pays, pas nécessairement celui de leur ville ou commune, de 6h à 18h. Pas moins de 3 500 lieux sont aménagés à travers tout le territoire. Bien évidemment, la pièce d’identité est obligatoire. Les votants doivent remplir quatre à huit bulletins, selon les circonscriptions. A 17h, le taux de participation était de 9,2 %Les électeurs positifs au COVID-19 peuvent eux aussi aller voter par anticipation, mais seulement demain entre 18h30 et 20h. Ils sont obligés de présenter, outre leur carte d’identité, un SMS que le centre de santé public leur a envoyé.Par ailleurs, il est interdit de poster sur les réseaux sociaux toutes photos prises à l’intérieur des bureaux de vote, tandis que celles à l’extérieur sont autorisées.Côté sondage. Selon un baromètre réalisé pour les trois principales chaînes de télévision nationales dont la KBS, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, arrive en tête des intentions de vote pour les élections de maires et de gouverneurs de neuf des 17 grandes villes et provinces que compte le pays, et le Minjoo, la première force de l’opposition, dans seulement quatre d’entre elles. Les deux mouvements sont au coude-à-coude dans les quatre autres.L’enquête a été effectuée du 23 au 25 mai par trois instituts dont Hankook Research.