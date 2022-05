Maison blanche : Biden recevra BTS pour discuter de la lutte contre la criminalité anti-asiatique

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden accueillera, mardi prochain, BTS à la Maison blanche, afin d'échanger sur la lutte contre les crimes de haine envers la communauté asiatique. Cette rencontre est organisée à l’occasion du « Mois du patrimoine des Américains d’origine asiatique, des Amérindiens de Hawaï et des insulaires du Pacifique (AANHPI) ».Selon la présidence américaine, le septuor sud-coréen, un véritable phénomène mondial de la musique populaire coréenne et nominé aux Grammy Awards, est invité à discuter avec le président Biden de l’inclusion et de la représentativité des Asiatiques et à se pencher sur les actes haineux et la discrimination qui ne cessent de s’accentuer contre cette communauté depuis quelques années aux Etats-Unis.La Maison blanche a précisé que Biden avait signé un projet de loi contre les crimes de haine à l’ère du COVID-19 en mai 2021 afin de fournir les meilleurs moyens permettant aux autorités juridiques d’identifier, enquêter et rapporter ces actions odieuses, et de rendre aussi plus accessibles les informations concernées.Par ailleurs, le numéro un américain et les Bangtan Boys devraient parler de la plateforme de BTS en tant que jeunes ambassadeurs qui promeuvent l’importance de la diversité et de l’inclusion, ainsi que des messages d’espoir et d’optimisme dans le monde entier.