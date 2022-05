Conférence du désarmement : UN Watch appelle à boycotter la présidence par Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord prendra, lundi prochain, la présidence de la Conférence du désarmement (CD) des Nations unies. Une trentaine d’organisations non gouvernementales accréditées par l’Onu ont exhorté le secrétaire général Antonio Guterres, et tous les pays démocratiques à la boycotter. Leur communiqué a été publié jeudi sur le site Internet de l’UN Watch, une ONG qui a pour mission d’assurer que l’organisation internationale respecte sa charte.L’UN Watch a souligné que la Corée du Nord est le premier pays proliférateur d’armes au monde et qu’elle fabrique ses propres armes nucléaires mais vend aussi des missiles et du savoir-faire atomique à d’autres « régimes voyous » en violation flagrante des sanctions de l’Onu.L’ONG en question a ajouté que le régime de Kim Jong-un a effectué plusieurs tests balistiques cette année tout en menaçant de renouveler une telle provocation et qu’il se préparait pour relancer son essai nucléaire selon différents services de renseignements. Et elle a appelé tous les États membres et les pays observateurs à refuser d’envoyer des ambassadeurs à toute réunion de la Conférence du désarmement (CD) de l’Onu présidé par le royaume ermite.La Conférence du désarmement (CD) a été constituée en 1979 en tant qu’instance multilatérale unique de la communauté internationale pour les négociations concernant la démilitarisation, l’interdiction de produire des matières à fission nucléaire, et la prévention d’une course aux armements dans l’espace, entre autres.Composée actuellement de 65 membres, la CD tient ses réunions sous le format de sessions annuelles pendant 24 semaines. Elle est présidée à tour de rôle par ses membres. Chaque année, six pays assurent la présidence pendant quatre semaines. Cette tâche revient à la Corée du Nord du 30 mai au 24 juin.