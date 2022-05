Fuite d’un plan d’opérations d’élimination de dirigeants ennemis

Photo : KBS News

Un capitaine de l’armée de Terre sud-coréenne est jugé depuis le mois dernier pour violation de la loi anti-communiste sur la sécurité nationale, plus précisément pour fuite de secrets militaires auprès d’un agent nord-coréen.On a alors appris simplement qu’il appartenait à un commando, baptisé « l'unité de décapitation », une troupe responsable des opérations d’élimination de dirigeants ennemis. Et l’officier a échangé avec son interlocuteur nord-coréen via la messagerie cryptée Telegram et lui a transmis les données notamment concernant les consignes de sécurité de l’armée de Terre et l’écran de connexion au système de contrôle du commandement interarmées.Cependant, selon l’acte d’accusation soumis au tribunal et obtenu par la KBS, le capitaine a divulgué aussi le plan d’action des corps régionaux de son commando, des corps qui mènent dans le camp ennemi des missions de reconnaissance, des frappes et recueillent des informations. Ce plan, classé confidentiel, fait état pour l’essentiel des opérations qu’ils doivent lancer en temps de guerre.L’agent nord-coréen lui avait demandé à l’origine un plan identique, mais celui des unités plus grandes, auquel le capitaine n’a pas eu accès. Ce dernier a pourtant tenté de le photographier avec son smartphone, et c’est à ce moment qu’il a été attrapé.Autre document remis à l’agent secret nord-coréen. Il concerne cette fois les personnalités et les équipements nord-coréens dans le viseur du commando sud-coréen. Des informations susceptibles de peser lourdement sur la sécurité nationale, selon l’équipe d’investigation. Il sera donc inévitable de réformer le système de protection des secrets militaires de l’unité concernée.