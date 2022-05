Le Salon international du livre de Séoul 2022 se tiendra du 1er au 5 juin au COEX

Photo : KBS News

Le Salon international du livre de Séoul, le plus grand dans le domaine de l’édition en Corée du Sud, se déroulera en présentiel du 1er au 5 juin, au centre d’exposition COEX à Séoul.Pendant les deux dernières années, cet événement a été organisé en version réduite en raison de la crise pandémique du COVID-19. La Colombie est l’invitée d’honneur de ce rendez-vous incontournable pour les amateurs de la littérature.Le slogan de l’édition 2022 est « Un petit pas » ou « One Small Step », soit une façon de proposer au public d’avancer petit à petit malgré la situation difficile. Environ 180 maisons d’édition y participeront pour proposer des programmes riches.Le Salon annonce une présence française importante. L'écrivain Hervé Le Tellier, lauréat du prix Goncourt 2020 pour son roman « L'Anomalie », participera à plusieurs événements comme une rencontre avec les lecteurs et une séance de dédicaces.Côté national, le public pourra rencontrer l’auteure et illustratrice Lee Suzy qui a remporté la section illustration du Hans Christian Andersen (HCAA), surnommé « le petit prix Nobel de littérature ».Trois ambassadeurs sont nommés pour promouvoir cette manifestation culturelle : deux sud-Coréens, Kim Young-ha connu notamment pour son roman « J’ai le droit de me détruire » et Eun Hee-kyung pour « Le Cadeau de l’oiseau », ainsi que l'auteur américain Colson Whitehead, qui a remporté deux fois le prix Pulitzer de la fiction.