Wianbu : Séoul rend public un document sur les coulisses de l’accord de 2015 avec Tokyo

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a finalement renoncé à faire un pourvoi en cassation pour rendre public un document dévoilant les coulisses de l’accord controversé signé en décembre 2015 entre la Corée du Sud et le Japon sur l’épineuse question des femmes de réconfort.Conformément à cette décision, une association d’avocats conservateurs qui a obtenu gain de cause dans un procès intenté en 2020 contre le ministère a reçu hier le document en question qu’elle avait revendiqué.Il s’agit d’un total de quatre archives, selon lesquelles avant la conclusion du pacte en question, le directeur général « Asie du Nord-est » de l’époque au ministère a rencontré à plusieurs reprises la députée Yoon Mi-hyang. Celle-ci avait alors dirigé le Conseil pour la justice et la mémoire, une ONG qui aide les victimes du système d’esclavage sexuel mis en place par l’armée nippone durant la Seconde guerre mondiale.A chaque échange, le diplomate l’avait tenue au courant de la teneur des négociations préalables. La veille de la signature de l’accord, donc le 27 décembre 2015, il lui avait fait part même des points essentiels du traité en demandant de les garder secrets : le Japon a accepté de verser 1 milliard de yens de dédommagement aux wianbus sud-coréennes en vie et de reconnaître sa responsabilité, entre autres.Yoon, élue députée du Minjoo à la proportionnelle en 2020, devenue plus tard indépendante, était au centre de plusieurs polémiques qui concernent notamment l’utilisation abusive des fonds du Conseil. Et l’une des ex-wianbus Lee Yong-soo, farouchement opposée à l’accord de 2015, lui a reproché de s’être ralliée au gouvernement, sans avoir suffisamment écouté les avis de l’ensemble des victimes.