COVID-19 : moins de 20 000 nouveaux cas positifs pour le deuxième jour consécutif

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 16 535 infectés supplémentaires au COVID-19. Elle reste ainsi sous le seuil des 20 000 depuis deux jours. Et il s’agit du niveau le plus bas pour un vendredi en 17 semaines, précisément depuis fin janvier dernier.Le nombre cumulé de personnes positives a atteint plus de 18,05 millions d’individus depuis le début de l’épidémie. 40 nouveaux décès sont aussi à déplorer portant le total à 24 103 morts. Le taux de létalité est toujours de 0,13 %. Quant au nombre de patients admis en soins intensifs, il s’est établi à 207, soit une baisse de 36 en 24 heures. Il reste en dessous des 300 depuis neuf jours. L’épidémie continue ainsi de reculer en Corée du Sud.Han Duck-soo, le nouveau Premier ministre, a présidé ce matin la réunion quotidienne du centre de gestion de crise pour la première fois depuis sa prise de fonction.A cette occasion, le nouveau chef du gouvernement a annoncé son projet de mettre en place le dispositif dit « One Stop - Fast Track ». Celui-ci devrait permettre aux patients à haut risque de bénéficier rapidement de toutes les étapes à un seul guichet, à savoir le dépistage, le traitement et la prescription.Par ailleurs, Han a affirmé qu’une plateforme de Big Data, de données massives, sera instaurée afin que les informations de grande envergure puissent servir de fondement scientifique pour les études. Et il a promis aussi d’accélérer la création d’un premier hôpital central du pays spécialisé dans la lutte contre les maladies contagieuses.