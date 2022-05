Moody’s abaisse sa prévision de croissance pour la Corée du Sud en 2022

Photo : YONHAP News

Moody's a revu à la baisse sa prévision de croissance sud-coréenne pour cette année. L’agence de notation financière n'attend plus qu'une progression de 2,5 %, contre 2,7 estimés en mars.L’institution américaine met en avant la forte dégradation de la balance commerciale, le mois dernier. En cause, le bond du montant des importations sous l’effet de l’envolée des cours des matières premières et le ralentissement des exportations dans la foulée de la chute des expéditions vers la Chine.Moody's affirme aussi que si la production industrielle reste résiliente grâce aux ventes hors des frontières, toujours au beau fixe, des produits phares comme le semi-conducteur, l’acier ou l’électronique, les risques à la baisse grandissent.L’organe financier est plus optimiste pour l’année prochaine. Selon lui, en 2023, le Produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud devra s’accroître de 2,8 %, soit 0,2 point de plus qu’attendu il y a deux mois.