PPA : premier cas de l’année détecté dans un élevage de porcs

La peste porcine africaine (PPA) fait son retour en Corée du Sud. Le premier cas de l’année de cette épizootie hautement contagieuse a été détecté dans un élevage de porcs situé à Hongcheon dans la province de Gangwon dans l’est du territoire.Quatre porcs y ont été retrouvés morts hier matin. Une enquête épidémiologique a aussitôt été effectuée. Résultat : le virus a été confirmé chez deux d’entre eux ainsi que chez 13 autres bêtes vivantes.Un plan d’urgence a été lancé pour endiguer sa propagation. Le ministère de l’Agriculture a d’abord imposé un confinement de 48 heures aux fermes de porcs, aux abattoirs et aux usines de production d’aliments pour animaux de Gangwon et de sa province proche, celle de Gyeonggi. Il a également décidé d’abattre les 1 500 cochons de l’exploitation frappée. Sans oublier les opérations de nettoyage et de désinfection.Des inspections ciblées seront aussi menées sur un total de 15 000 porcs des 15 autres élevages de Hongcheon, ainsi que des tests rapides de dépistage de la PPA sur quelque 510 000 autres de l’ensemble des 200 fermes de Gangwon.Pour rappel, la maladie, qui ne touche que les porcs, sangliers et phacochères, non transmissible aux humains, a commencé à circuler dans le pays il y a trois ans, principalement chez les sangliers sauvages.