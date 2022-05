IPEF : l’ambassadeur chinois demande à Séoul de tenir sa promesse sur l’inclusivité

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Sud fait partie des premiers pays participants au Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF), lancé lundi dernier à l’initiative des Etats-Unis, la Chine a souhaité qu’elle respecte sa promesse de mener cette alliance sur le principe d’ouverture, de transparence et d’intégration.De tels propos ont été tenus par l’ambassadeur chinois à Séoul Xing Haiming hier lors d’une réunion sur la coopération bilatérale organisée dans la capitale sud-coréenne, selon le Global Times, quotidien étroitement lié au Parti communiste chinois.Lors de cet événement, un participant a souligné que l’empire du Milieu se montrait excessivement sensible à la participation sud-coréenne à l’IPEF. En réponse, Xing a accusé Washington d’avoir pris subitement l’initiative de lancer un cadre économique excluant son pays.Le haut diplomate chinois a déclaré croire que Séoul tâchera d’élever sa relation avec Pékin à une nouvelle étape, même si l’alternance politique au pays du Matin clair suscite l’inquiétude sur un éventuel changement de la politique étrangère sud-coréenne.Toujours d’après lui, comme la coopération économique et commerciale constitue un élément vital pour équilibrer et dynamiser les relations bilatérales, les deux nations devraient maintenir ensemble leurs chaînes de production et partager de belles opportunités sur le grand marché chinois via diverses plateformes.Selon le Global Times, citant des experts chinois, la Corée du Sud aurait peu de chances de sacrifier sa relation de collaboration avec la Chine malgré sa participation à l’IPEF.