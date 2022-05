Rhee Keun regagne la Corée du Sud après avoir combattu pour l’Ukraine

Photo : YONHAP News

Rhee Keun, un ancien officier militaire sud-coréen, est rentré au pays après avoir combattu l’armée russe en Ukraine au sein de la Légion internationale. Cet ancien membre de l’unité spéciale de la Marine, devenu une star de télé-crochet sur YouTube, s’est envolé début mars pour rejoindre les volontaires étrangers suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.A son arrivée à l’aéroport international d’Incheon, Rhee a expliqué sa démarche devant les journalistes qui l’attendaient. Il a déclaré qu’il s’était engagé auprès de la Légion internationale pour protéger les civils et qu’il avait été témoin de beaucoup de crimes de guerre sur place.Rhee a précisé avoir regagné son pays pour se faire soigner car il souffre d’une rupture des ligaments croisés aux deux genoux. Et il n’a pas manqué de dire qu’il souhaitait retourner en Ukraine.Le militant sud-coréen est accusé d’avoir violé la loi relative aux passeports. En effet, il a bravé l’interdiction de voyager dans le pays européen en guerre, imposée dès février dernier par le gouvernement sud-coréen.La police a aussitôt activé l’interdiction de sortie du territoire contre Rhee, et elle prévoit de l’interroger tout en tenant compte de son traitement médical et de son état de santé.