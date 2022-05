Météo : chaleur et averses prévues pour ce week-end

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens ont eu le droit à une belle journée printanière, voire estivale dans certaines régions.Le soleil a rayonné sur tout le territoire, même si quelques petits nuages sont venus jouer les trouble-fêtes dans le nord-est. Le vent a également souffler fort au sud du 38e parallèle. Les autorités météorologiques ont, de ce fait, alerté les citoyens sur le risques élevé d'incendies.Par ailleurs, les températures sont reparties à la hausse, avec dans l’après-midi, 25°C à Séoul et à Gangneung, 27°C à Daejeon et à Busan et 30°C à Daegu.Ce week-end sera chaud et humide. Tout d’abord, samedi sera une véritable journée d’été : une moyenne nationale de 30°C et un magnifique ciel bleu sur tout le pays.Le lendemain, la météo se dégradera dans l’après-midi. Météo-Corée prévoit des perturbations sur l’ensemble du territoire, dont notamment de la pluie sur la moitié sud. Par conséquent, les températures chuteront de plus de 5°C sur le littoral sud.