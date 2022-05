Cannes 2022 : Park Chan-wook reçoit le Prix de la mise en scène, Song Kang-ho celui d’interprétation masculine

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen Park Chan-wook a reçu le Prix de la mise en scène pour « Decision to Leave » et son compatriote Song Kang-ho celui d’interprétation masculine pour son rôle dans « Nos Belles Etoiles » à la 75e édition du Festival de Cannes qui s’est achevée samedi.Pour Park, il s’agit de la troisième reconnaissance sur la Croisette. En 2003, le réalisateur avait déjà remporté le grand prix du jury avec « Oldboy » et cinq ans plus tard celui du jury avec « Thirst, ceci est mon sang ». Lors de la cérémonie de remise des prix, « Cannes Park » - c’est ainsi qu’on le surnomme en Corée du Sud – a déclaré qu’en raison du COVID-19, les salles de cinéma n’ont pas pu recevoir de spectateurs, mais cela nous a permis de comprendre à quel point ces lieux nous sont chers.Quant à Song, il est devenu le premier acteur du pays du Matin clair à recevoir le Prix d’interprétation masculine à Cannes. Et il est le deuxième sud-Coréen, homme et femme confondu, à empocher la récompense dédiée aux interprètes puisqu’en 2007, Jeon Do-yeon avait reçu le Prix d’interprétation féminine pour sa performance dans « Secret Sunshine ». Lors de la cérémonie de clôture, le comédien dont le visage est très familier auprès du public international grâce à ses prestations notamment dans « Parasite », s’est dit extrêment honoré. Il a ensuite remercié son réalisateur, le Japonais Hirokazu Kore-Eda. Et il a dédié la gloire à tous les fans du 7e art.Par ailleurs, c’est Ruben Östlund qui a décroché sa deuxième Palme d’or pour « Triangle of Sadness ». Quant au Prix d’interprétation féminine, il a été remporté par Zahra Amir Ebrahimi pour son rôle dans « Les Nuits de Mashhad ».La sortie de « Decision to Leave », l’histoire d’un inspecteur qui tombe amoureux d'une suspecte et qui rappelle un peu « Basic Instinct » pour certains, sortira dans les salles obscures le 29 juin prochain en Corée du Sud. Les fans de Song Kang-ho devront eux aussi patienter jusqu’au 8 juin pour voir au cinéma leur star incarner le personnage d’un patron d’un pressing dans « Nos Belles étoiles », une œuvre qui aborde le thème de l'adoption.