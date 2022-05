Le deuxième additif au budget entériné en conseil des ministres

Photo : YONHAP News

La deuxième rallonge budgétaire a été adoptée hier soir à l’Assemblée nationale. Elle servira à soutenir les petits commerçants et les autoentrepreneurs frappés par la pandémie de COVID-19. Le montant s’est élevé à 39 000 milliards de wons, l’équivalent de 29 milliards d’euros. A savoir, 2 600 milliards de wons de plus que l’enveloppe proposée par le gouvernement, soit 1,9 milliard d’euros.A droite comme à gauche, les députés ont consenti à étendre le champ des bénéficiaires, mais ont reporté la décision quant à l’indemnisation rétroactive, question qui les divisait. Le bras de fer a été féroce entre la majorité et l’opposition, et la session plénière a été ajournée à deux reprises. Malgré tout, un terrain d’entente a été trouvé le dernier jour du mandat du président du Parlement, Park Byeong-seug, pour éviter les conséquences sur les élections locales qui se dérouleront mercredi.Ce matin, le Premier ministre Han Duck-soo a convoqué le conseil des ministres durant lequel le nouvel additif a été entériné. La réunion était initialement prévue demain, mais a été avancée pour accélérer l’exécution du budget. Le président Yoon Suk-yeol devrait accorder rapidement son approbation.3,71 millions de personnes pourront toucher une indemnisation à partir d’aujourd’hui. En dehors des commerçants et des petites entreprises, sont incluses les entreprises de taille moyenne dont le chiffre d’affaires annuels se situe entre 1 milliard et 5 milliards de wons, soit 749 000 et 3,7 millions d’euros.Le ministère des PME et des Start-up a sélectionné à l’avance 3,48 millions de sociétés satisfaisant les critères. Chaque firme se verra accorder une enveloppe comprise entre 6 à 8 millions de wons, de 4 500 à 6 000 euros. Pour les 50 types de commerces dont le profit a chuté de plus de 40 % comme pour les agences de voyage, le montant s’élève jusqu’à 10 millions de wons, l’équivalent de 7 500 euros.