Lazarus You Heung-sik devient le quatrième cardinal sud-coréen

Photo : YONHAP News

Le pape François a nommé dimanche 21 nouveaux cardinaux. Parmi eux, figue l’archevêque Lazarus You Heung-sik. Il est le quatrième sud-Coréen à parvenir à ce poste.Né en 1951 à Nonsan dans la province de Chungcheong su Sud, You est diplômé en théologie dogmatique à l'université pontificale du Latran à Rome, en Italie, avant d’être ordonné prêtre en 1979. Devenu évêque en 2003, il a dirigé le diocèse de Daejeon à partir de 2005. En juin 2021, il a été désigné à la tête de la Congrégation pour le Clergé.You fait partie des ecclésiastiques sud-coréens qui maintiennent une relation proche avec le souverain pontife. Avant lui, ses compatriotes Stephen Kim Sou-hwan, Nicolas Cheong Jin-suk et Andrew Yeom Soo-jung ont été nommés hauts dignitaires de l'Église catholique.La cérémonie d’investiture de Lazarus You Heung-sik est prévue le 27 août prochain.