Elections locales du 1er juin : le taux de participation au vote anticipé s’élève à 20,62 %

Photo : YONHAP News

Le vote par anticipation des élections locales s’est déroulé vendredi et samedi derniers. Près de 9,13 millions d’électeurs se sont rendus aux urnes, soit 20,62 % de l’ensemble. Un niveau jamais atteint dans l’histoire de la Corée du Sud. Le chiffre s’est accru de 0,48 point par rapport aux derniers scrutins. Le taux de participation total des élections du 1er juin devrait donc être supérieur aux 60,2 %, enregistrés il y a quatre ans.La région qui a recensé le taux de participation le plus élevé était la province de Jeolla du Sud avec 31 %. Viennent ensuite, la province de Gangwon et celle de Jeolla du Nord. En bas de la liste, on retrouve Daegu qui a affiché 14,8 %, suivi par Gwangju et Busan. A Séoul, le chiffre s’est établi à 21,2 %.A propos des élections législatives partielles dont le vote anticipé s’est déroulé les mêmes jours dans sept circonscriptions, 21,76 % des électeurs ont exprimé leur voix.Les citoyens testés positifs au COVID-19 pouvaient s’exprimer samedi entre 18h30 et 20h, après l’horaire destiné aux personnes non contaminées.